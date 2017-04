FC Barcelona este eliminata din Liga Campionilor. Echipa catalana nu a reusit miracolul in duelul cu Juventus

Inspirata de revenirea senzationala din optimile de finala, in fata celor de la PSG, trupa lui Luis Enrique a incercat sa o demoleze pe Juve, pe Camp Nou, dupa infrangerea din mansa tur, de la Torino, scor 0 la 3.

Nu a fost sa fie. Messi si coechipierii sai au ratat cateva ocazii mari la poarta lui Buffon, dar nu au marcat nici un gol. Remiza, scor 0 la 0, o trimite pe Juventus in semifinalele Ligii Campionilor. In celalalt meci al serii, AS Monaco a invins-o pe Borussia Dortmund cu 3 la 1. Francezii s-au calificat in careul de asi. Ei au castigat si in tur, scor 3 la 2.

sursa foto: www.uefa.com