FC Barcelona intra cu dreptul in noul sezon. Catalanii au cucerit Supercupa Spaniei, reusind sa invinga Sevilla cu 2 la 1 - VIDEO

Messi a cucerit trofeul cu numarul 33 la Barcelona si a devenit cel mai titrat jucator in istoria clubului, devansandu-l pe Iniesta. In premiera, Supercupa Spaniei s-a disputat intr-o mansa, si nu in doua, cum a fost pana acum. Meciul a avut loc in orasul Tanger, din Maroc.

Sevilla a deschis scorul deja in minutul 9, prin Sarabia. Arbitrul de margine a anuntat offside, iar arbitrul central a validat golul, dupa ce a primit confirmarea asistentilor video. Barcelona a egalat scorul aproape de pauza, prin Pique. Catalanii au iesit in avantaj in minutul 78.

Dembele a inscris golul serii. Sevilla putea trimite meciul in prelungiri. A obtinut un penalty, insa Ben Yedder a fost blocat de Ter Stegen, in minutul 91. Barcelona a cucerit Supercupa Spaniei pentru a 13-a oara. Este un record al competitiei. Rivala Real Madrid are 10 supercupe in palmares.