FC Barcelona l-a adus pe Ousmane Dembele de la echipa Borussia Dortmund pentru o suma imensa - 105 milioane de euro - VIDEO

In functie de evolutia jucatorului, catalanii vor mai plati clubului german bonusuri in valoare de pana la 40 de milioane de euro. Atacantul francez a jucat un sezon pentru Dortmund, in care a marcat 10 goluri si a dat 20 de pase decisive. Acest transfer a devenit al doilea cel mai scump din istorie. Recent, PSG a platit 222 de milioane de euro echipei Barcelona pentru brazilianul Neymar.