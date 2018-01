FC Barcelona, la a 7-a victorie consecutiva, in campionat. Catalanii au invins greu formatia Deportivo Alaves, scor 2 la 1 - VIDEO

Deportivo Alaves, a 17-a echipa a Campionatului Spaniei, a surprins pe Camp Nou. Oaspetii au deschis scorul, in minutul 23, iar apoi au ratat cateva ocazii de a-si dubla avantajul. Barca a egalat scorul in minutul 72, prin Luis Suarez. Lovitura de gratie a reusit-o, si de aceasta data, Messi. Argentinianul a inscris pentru 2 la 1.

Messi a ajuns la 20 de goluri, in campionat. FC Barcelona conduce in clasament, cu 57 de puncte. Atletico Madrid este la 11 puncte in spate. Tot aseara, formatia lui Diego Simeone a batut-o pe Las Palmas, scor 3 la 0. Griezmann, Torres si Partey au punctat. AMBIANTA In urmatoarea etapa, Atletico va intalni Valencia, iar FC Barcelona va merge in vizita gruparii Espanyol.