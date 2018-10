FC Barcelona, la o noua demonstratie de forta, in Liga Campionilor. Catalanii au invins-o pe Tottenham, la Londra - VIDEO

A fost un meci senzational pe Wembley. Coutinho si Rakitic au marcat pentru Barca, in prima repriza. Tottenham a gasit cheia spre poarta adversa, dupa pauza. Kane si Lamela au inscris, insa catalanii au raspuns de fiecare data prin golurile capitanului Messi.

4 la 2 si Barcelona a obtinut a doua victorie in noul sezon al Ligii Campionilor.

Sergio BUSQUETS, MIJLOCAS FC BARCELONA: "Ceea ce ne ofera Messi in atac, cu golurile si pasele decisive, dar si in aparare, cu angajament, e fantastic. Am fost uniti astazi: decisivi in atac si solizi in defensiva.”

In celalalt meci al grupei B a Ligii Campionilor, Inter Milano a invins, in deplasare, echipa olandeza PSV cu 2 la 1. Totodata, in grupa C, Paris Saint-Germain a facut show in fata sarbilor de la Steaua Rosie.

Parizienii s-au impus cu un categoric 6 la 1, iar Neymar a fost autorul unui hat-trick. Tot in grupa C, Napoli a smuls victoria in duelul cu Liverpool, scor 1 la 0, gratie golului marcat de Insigne, in minutul 90. TEXT CARTON In continuare, va prezentam rezultatele meciurilor grupelor A si D.

LIGA CAMPIONILORGRUPA A

BORUSSIA D. – AS MONACO 3:0

ATLETICO M. – BRUGGE 3:1

LIGA CAMPIONILOR GRUPA D

LOKOMOTIV – SCHALKE 0:1

FC PORTO – GALATASARAY 1:0