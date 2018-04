FC Barcelona ramane neinvinsa in editia actuala a Campionatului Spaniei. Catalanii au remizat pe terenul echipei Celta, scor 2 la 2 - VIDEO

Atacantul columbian al echipei Villarreal, Carlos Bacca a sutat fantastic de la circa 20 de metri si a trimis mingea perfect in vinclu. Villarreal a castigat meciul cu Leganes, scor 2 la 1. Pentru Submarinul Galben, a mai inscris Victor Ruiz.

Villarreal ocupa in campionat locul 6, care califica in Europa League. Tot aseara, Celta Vigo a dat piept cu FC Barcelona. Dembele a marcat pentru catalani...

Celta a fost periculoasa in atac si a egalat scorul, prin Jonny. In repriza secunda, oaspetii au revenit in avantaj – a marcat Paco Alcacer. In cateva momente, insa, Barca a ramas in zece oameni. Sergi Roberto a fost eliminat pentru un fault de ultim aparator.

In minutul 82, gazdele au smuls remiza. Iago Aspas a inscris la o faza in care balonul a atins mana jucatorului. FC Barcelona conduce in La Liga, cu 83 de puncte. Atletico Madrid are 71 de puncte, dar si un meci rezerva.