FC Barcelona revine in fruntea clasamentului ligii spaniole, dupa ce a invins-o pe Villarreal cu 2 la 0 - VIDEO

Barcelona nu a avut un meci usor cu Villarreal, iar primul gol l-a inscris fundasul Pique. Liderul catalanilor, Messi, nu a marcat aseara, insa si-a pus amprenta pe rezultatul final. Argentinianul a dat o pasa fantastica pentru Alena, care a marcat pentru 2 la 0, pe final de meci.

Barca revine in fruntea Campionatului Spaniei, cu 28 de puncte. Sevilla are cu un punct mai putin. Andaluzii au remizat cu Deportivo Alaves, in deplasare, scor 1 la 1. Jony a punctat pentru gazde, iar Ben Yedder a inscris pentru Sevilla.

La doua puncte in spatele echipei Sevilla se afla Atletico Madrid, care a scos doar un egal pe terenul gruparii Girona. A fost 1 la 1, madrilenii fiind salvati de la infrangere de autogolul lui Ramalho.