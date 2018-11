FC Barcelona s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor. In meciul serii, catalanii au remizat pe terenul echipei Inter Milano, scor 1 la 1 - VIDEO

Meciul de pe stadionul Giuseppe Meazza a avut un final spectaculos. Malcom a inscris pentru Barcelona, in minutul 83 si se parea ca oaspetii vor pleca cu cele 3 puncte acasa, insa Icardi a egalat scorul repede. Remiza, dupa care Barcelona a ramas lidera grupei, cu 10 puncte, si s-a calificat in play-off.

Luciano SPALLETTI, ANTRENOR INTER MILANO: "Nu am fost conditionati de faptul ca ei sunt mai puternici si ca joaca mai bine fotbal. Noi am iesit si ne-am aratat jocul.”

MALCOM, ATACANT FC BARCELONA: „A fost foarte emotionant, pentru ca, de mic, am visat sa joc in Liga Campionilor cu Barca.”

In celalalt meci al grupei B, Tottenham a invins formatia olandeza PSV cu 2 la 1. Tot aseara, o mare surpriza s-a produs la Belgrad, acolo unde Steaua Rosie s-a impus in fata lui Liverpool cu 2 la 0. Intr-o alta partida a grupei C, Napoli a remizat cu PSG, scor 1 la 1. TEXT CARTON In continuare, va prezentam rezultatele meciurilor din grupele A si D a Ligii Campionilor.