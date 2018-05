FC Barcelona si-a luat adio de la recordul de invincibilitate in campionat. Catalanii au pierdut meciul cu Levante - VIDEO

Atacantul ganez al echipei Levante, Emmanuel Boateng, a fost imperial in partida de aseara. El a reusit dubla, in 30 de minute.

Barcelona a redus din diferenta prin Coutinho, dar adevaratul show s-a dezlantuit dupa pauza. Bardhi a facut 3 la 1, iar apoi Boateng si-a completat hat-trick-ul.

Imediat, Bardhi a inscris din nou si Levante conducea deja cu 5 la 1 in meciul cu Barca, campioana Spaniei.

Catalanii au evitat umilinta gratie lui Coutinho, care a mai inscris de doua ori, si Luis Suarez, autor a unui gol din penalty. Levante a castigat meciul, scor 5 la 4, si a spulberat visul Barcelonei de a stabili recordul de invincibilitate, in campionat. Este prima infrangere, pentru blaugrana, in editia actuala a ligii, si a suferit-o chiar in penultima etapa a competitiei.