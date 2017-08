FC Barcelona vrea sa-l inlocuiasca pe Neymar. Catalanii incearca sa-l aduca pe Ousmane Dembele de la Borussia Dortmund - VIDEO

Ousmane Dembele e una dintre tintele principale ale Barcelonei din aceasta perioada de transferuri. Francezul de 20 de ani este aproape de o mutare pe Camp Nou. Fotbalistul nici nu s-a prezentat la ultimul antrenament de la Borussia Dortmund.

Catalanii ii ofera lui Dembele un contract pe 5 ani, cu un salariu annual de 10 milioane de euro. In Franta, PSG este pregatita sa mai dea o lovitura pe piata transferurilor. Dupa Neymar, parizienii si-l doresc si pe pustiul-minune Mbappe.

Presa internationala anunta ca PSG si Monaco, echipa atacantului de 18 ani, aproape ar fi ajuns la un acord pentru transferul francezului. 180 de milioane de euro ar fi suma transferului. In sezonul precedent, Mbappe a marcat 15 goluri in 29 de partide disputate in Campionatul Frantei.