FC Liverpool este pe prima pozitie in Campionatul Angliei. Cormoranii au castigat la limita meciul cu Brighton, scor unu la zero - VIDEO

Liverpool a primit vizita echipei Brighton, iar trioul ofensiv Salah-Mane-Firmino a incercat sa rezolve partida inca din prima repriza. Doar un gol, insa, au reusit sa marcheze cormoranii, aseara. Salah a inscris, in minutul 23.

Liverpool are 9 puncte acumulate in 3 etape de campionat. Echipa a marcat, in total, 7 goluri si nu a incasat nici unul. Tot aseara, Arsenal Londra a invins-o pe West Ham, scor 3 la 1. Monreal si Welbeck au inscris pentru tunari, care au fost ajutati si de autogolul lui Diop. Sunt primele puncte acumulate de Arsenal in noul campionat. In etapa urmatoare, tunarii vor juca pe terenul gruparii Cardiff.