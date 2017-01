FC Liverpool nu-si poate reveni. Cormoranii au pierdut al treilea meci la rand, in toate competitiile - VIDEO

Dupa ce a pierdut cu Swansea, in campionat, si cu Southampton, in Cupa Ligii, ambele partide pe teren propriu, FC Liverpool a incercat sa-si refaca moralul in Cupa Angliei. Cormoranii au primit vizita echipei Wolverhampton, care a dat lovitura chiar in primul minut.

Stearman a deschis scorul. Aproape de finalul primei reprize, lupii au marcat din nou, prin Weimann. AMBIANTA FC Liverpool a raspuns prin golul lui Origi, pe final de meci, dar nu mai mult de atat.

Infrangere, scor 1 la 2, si cormoranii parasesc Cupa Angliei inca din saisprezecimi. Totodata, in etapa urmatoare s-a calificat Chelsea. In partida cu Brentford, castigata cu 4 la 0, brazilianul Willian a deschis scorul.

Pedro, Ivanovic si Batshuayi au marcat si ei cate un gol. Tot aseara, Southampton, la care fundasul roman Florin Gardos a fost titular, a fost demolata de Arsenal. Tunarii s-au impus cu 5 la 0, Welbeck a inscris de doua ori, iar Walcott a reusit un hat-trick.

In optimile de finala ale Cupei Angliei s-au calificat, ieri, printre altele, Manchester City si Tottenham.