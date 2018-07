FC Liverpool se intareste in atac. Cormoranii l-au transferat pe elvetianul Shaqiri, de la formatia Stoke City - VIDEO

Xherdan Shaqiri a venit de la Stoke City, echipa pentru care a jucat in ultimele 3 sezoane, a marcat 15 goluri si a reusit 15 assist-uri. Elvetianul va evolua pe Anfield in tricoul cu numarul 23. Shaqiri spune ca a ales sa-si continue cariera la Liverpool din diferite motive, iar unul dintre acestea este antrenorul Jurgen Klopp.

Xherdan SHAQIRI, ATACANT FC LIVERPOOL: "Imi place fotbalul lui, cum joaca, cum conduce o echipa. Intotdeauna am fost admiratorul lui si sunt fericit de reunirea cu el.”

Shaqiri a mai jucat la echipele Basel, Bayern Munchen si Inter Milano. El are 74 de meciuri bifate la nationala Elvetiei, in care a marcat 21 de goluri. Shaqiri este renumit pentru executiile spectaculoase. Golul lui in poarta Poloniei, de la Euro 2016, a fost desemnat cel mai frumos de la campionat.

FC Liverpool va juca acasa, cu West Ham, in prima etapa din Premier League, pe 12 august.