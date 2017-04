FC Rostov a remizat cu FC Krasnodar, scor 0 la 0, si ramane pe locul 7. Gatcan a fost foarte aproape de a inscrie un gol spectaculos - VIDEO

Rostov si Krasnodar, doua echipe care au evoluat in cupele europene, in acest sezon, s-au intalnit in meciul central al etapei cu numarul 21 din campionat. Formatiile, insa, nu au reusit sa-si bucure fanii cu goluri. Capitanul lui Rostov, moldoveanul Alexandru Gatcan a ratat o ocazie imensa.

Gatcan a fost desemnat cel mai bun jucator al meciului.

Rostov ramane pe locul 7 in Campionatul Rusiei, iar Krasnodar – pe pozitia a patra. In fruntea clasamentului ramane Spartak Moscova, care a jucat cu Orenburg. Gazdele au condus cu 2 la 0, gratie golurilor marcate de Zobnin. Oaspetii au raspuns prin sutul superb al lui Popovic.

Iar apoi si golul lui Duris. Spartak a smuls, totusi, victoria. A inscris Promes, in al 5-lea minut de prelungiri. AMBIANTA Spartak are 48 de puncte si este urmata de TSKA si Zenit, cu cate 42.