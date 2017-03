FC Rostov a reusit un rezultat bun acasa contra celor de la Manchester United, remizand, scor 1 la 1 - VIDEO

Capitanul celor de Rostov l-a faultat in minutul 25 pe Zlatan Ibrahimovic, atacantul celor de la Manchester United, si a vazut imediat cartonasul galben. Astfel, moldoveanul va lipsi din returul optimilor Europa League, de pe Old Trafford, de saptamana viitoare din cauza cumulului de cartonase. Scorul in meciul de pe Olimp 2 a fost deschis de Mkhitaryan.





In partea secunda, Rostov a aratat mai bine in teren. Dupa cateva ratari, Buharov a inscris din pasa fantastica a lui Kalachev.

Finalul partidei le-a apartinut rusilor, iar Gatcan putea aduce victoria pentru Rostov.

S-a incheiat 1 la 1, iar Rostov pastreaza toate sansele la calificarea in sferturile Europa League. Returul partidei se va disputa pe 16 martie.