FCSB a pasit cu dreptul in play-off-ul Campionatului Romaniei. Ros-albastrii au invins gruparea Viitorul Constanta cu 2 la 1 - VIDEO

Consantin Budescu a mimat ca ii da o pasa unui coechipier si apoi a sutat la coltul lung. Mingea a lovit ambele bare si a intrat in poarta. Pana la pauza, FCSB si-a dublat avantajul. Marko Momcilovic a inscris, dupa un corner.

Dupa o alta lovitura de colt, ros-albastrii puteau sa puncteze si in minutul 74, insa Denis Alibec a trimis balonul in bara. Imediat, Viitorul a redus din diferenta, prin Mladen, la fel, dupa un corner. AMBIANTA 2 la 1 a fost si scorul final. FCSB a revenit pe locul 2, in campionat, cu 31 de puncte. Lidera CFR Cluj are 33 de puncte.