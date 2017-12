FCSB a trecut de campioana in exercitiu si s-a apropiat la 2 puncte de liderul CFR, iar Poli Iasi a invins-o pe Juventus Bucuresti - VIDEO

Cu portarul moldovean Alexei Koselev integralist, CSM Poli Iasi s-a impus cu 3 la 1 in fata celor de la Juventus Bucuresti. Gazdele au deschis scorul in minutul 11, cand Platini a profitat de o gafa a defensivei nou-promovatei. Oaspetii insa au egalat imediat.

Calintaru l-a invins pe Koselev, dupa o faza fixa. Totusi, gazdele au plecat in avantaj la vestiare. Andrei Sin a inscris pentru 2 la 1.

Gazdele au mai inscris o data in repriza secunda si si-au garantat victoria in fata celor de la Juventus Bucuresti. Astfel, Poli Iasi este la 4 puncte de ultimul loc care duce in play-off-ul campionatului. Tot ieri, FCSB a trecut lejer de FC Viitorul, scor 2 la 0. Ros-albastrii au deblocat tabela de marcaj inca in minutul 20, cand Denis Man a marcat cu sange rece.

Pe finalul primei reprize, FCSB a ramas in 10 oameni, dupa ce Gnohere a primit direct cartonasul rosu. Chiar si asa, gazdele au mai inscris o data. Momcilovic a inscris dupa o gafa o portarului vicecampioanei.

S-a incheiat 2 la 0, iar FCSB s-a apropiat la 2 puncte de liderul CFR.