FCSB are o optiune serioasa in cadrul luptei pentru titlu. Ros-albastrii au castigat meciul cu Craiova si au 2 puncte avans fata de rivala CFR, in clasament - VIDEO

Dupa ce rivala CFR Cluj a remizat in meciul cu Astra, FCSB putea sa se desprinda, in clasament. Echipa lui Nicolae Dica nu si-a irosit sansa si a invins-o pe CSU Craiova. Momcilovic a marcat deja in minutul 6, dupa ce un prim sut a fost respins de portarul Mitrovic.

La inceputul reprizei secunde, FCSB a obtinut un penalty. Teixeira a fost faultat de un adversar, in careu. Florin Tanase a executat perfect lovitura de la 11 metri. S-a incheiat 2 la 0, iar FCSB este lidera in Liga 1, cu 38 de puncte la activ. CFR are 36 de puncte, iar Craiova - 31.