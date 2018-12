FCSB continua lupta pentru prima pozitie campionatul Romaniei. Ros-albastrii s-au impus cu scorul de 2 la 0 in fata Viitorului Constanta - VIDEO

In etapa cu numarul 19 a Ligii 1, au dat piept FCSB si Viitorul Constanta. Gazdele au deschis scorul abia in minutul 41 prin Florin Tanase. Mai intai, decarul lui FCSB a ratat lovitura de la 11 metri, insa mingea a ricosat de la portar exact in fata acestuia, iar din a doua incercare, Tanase a fost mai precis.

Dupa pauza, asediul ros-albastrilor a continuat, iar in minutul 77, Lucian Filip a dublat avanjatul lui FCSB, stabilind astfel scorul final. La conferinta de presa de dupa meci, antrenorul Viitorului, Gheorghe Hagi si-a expus nemultumirile in privinta discipolilor sai.

Gheorghe HAGI, ANTRENOR VIITORUL: “Sunt suparat si dezamagit pe ai mei, in unii jucatori se vede clar lipsa de personalitate. O sa va convingeti si voi, jucatorii fara personalitate nu o sa mai ramana in echipa, pentru ca nu e posibil sa ajungi mare, daca nu ai incredere in tine, nu ai curaj sau credinta.“

Dupa 19 etape, FCSB se afla pe locul 2, la 3 puncte in spatele CFR-ului. Dupa infrangerea de aseara, Viitorul a cazut pe pozitia a 4-a.