FCSB isi consolideaza pozitia de lidera a Ligii 1. Ros-albastrii au invins-o, aseara, pe Hermannstadt cu 3 la 1 - VIDEO

Hermannstadt a dat prima lovitura a serii. Dalbea a inscris dupa un corner. Mai mult de atat, acelasi jucator a marcat apoi inca un gol, care, insa, a fost anulat pe motiv de offside. FCSB a egalat scorul aproape de pauza, prin Florin Tanase.

Ros-albastrii au clarificat meciul in repriza secunda. Harlem Gnohere si-a adus in avantaj echipa. Iar apoi Tanase a inscris din nou. Scor final 3 la 1 pentru FCSB, care conduce in liga, cu 21 de puncte.

Intr-un alt meci, Viitorul Constanta a smuls victoria in fata gruparii Astra Giurgiu, scor 1 la 0. Tudor Baluta a lovit decisiv, in prelungiri. Astra are 17 puncte la activ, in campionat, iar Viitorul – 16.