FCSB, la un pas de eliminare din Europa League. Ros-albastrii au invins echipa croata Hajduk cu 2 la 1, reusind sa marcheze golul decisiv in prelungiri - VIDEO

Dupa 0 la 0 in tur, FCSB a primit vizita echipei Hajduk Split pe Arena Nationala, din Bucuresti. La inceputul reprizei secunde, ros-albastrii au obtinut un penalty, dupa ce un adversar a jucat balonul cu mana, in careu. Gnohere a transformat lovitura. Hajduk, insa, a egalat scorul in minutul 81, iar FCSB era eliminata daca nu mai marca un gol.

Ei bine, echipa antrenata de Nicolae Dica a smuls in extremis calificarea. Acelasi Harlem Gnohere a inscris golul victoriei, in minutul 93, dupa o centrare superba a lui Benzar. FCSB va juca in ultima etapa preliminara din Europa League, cu Rapid Viena.

Tot aseara, CFR Cluj a zdrobit acasa gruparea armeana Alashkert, scor 5 la 0. Omrani a reusit dubla. Culio, Hoban si Mailat au mai inscris. CFR va evolua in play-off-ul preliminar contra gruparii Dudelange, din Luxemburg. Nu a reusit sa se califice in etapa urmatoare Craiova. Oltenii au remizat acasa cu Leipzig, scor 1 la 1. In tur, echipa germana se impunea cu 3 la 1.