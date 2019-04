FCSB ramane in lupta pentru titlul de campioana. Ros-albastrii s-au impus cu 2 la 0 in fata lui Sepsi, astfel, apropiindu-se la 3 puncte de CFR Cluj, lidera clasamentului - VIDEO

Dupa ce campioana in exercitiu, dar si lidera clasamentului curent, CFR Cluj, nu a reusit sa o invinga pe Craiova, ocupanta locului secund, FCSB, a fost mult mai motivata in meciul de aseara, contra lui Sepsi. Discipolii lui Mihai Teja s-au chinuit aproape o ora pentru a deschide scorul si au reusit sa o faca doar de la punctul cu var, prin Harlem Gnohere.

In scurt timp, Florinel Coman a marcat pentru 2 la 0, iar ros-albastrii au reusit sa mentina acest scor pana la fluierul final.

Gratie acestei victorii, FCSB acumuleaza 34 de puncte si se apropie la 3 puncte de lidera, CFR Cluj. In acelasi timp, Viitorul s-a impus, in deplasare, cu 4 la 1 in fata celor de la Astra. Unicul gol al gazdelor a fost marcat de catre Denis Alibec, in timp ce elevii lui Hagi au marcat prin Carlo Casap, Eric de Oliveira, iar tanarul George Ganea si-a trecut in cont a doua dubla a carierei.

Dupa 4 etape ale play-off-ului, Viitorul are la activ 26 de puncte si ocupa treapta a 4-a, in timp ce Astra, cu 21 de puncte, se multumeste doar cu locul 5.