FCSB s-a calificat fara emotii in turul 3 preliminar din Europa League. Ros-albastrii au batut formatia slovena Rudar cu 4 la 0 - VIDEO

Olimpiu Morutan a driblat totul in calea sa si a marcat un gol fermecator. Dupa victoria din tur cu 2 la 0, FCSB a facut legea in retur, pe Arena Nationala din Bucuresti. Ros-albastrii au mai inscris din penalty, prin Florin Tanase, si din joc, prin Florinel Coman si Daniel Benzar.

4 la 0 si FCSB merge in turul 3 preliminar din Europa League. Totodata, Viitorul Constanta a parasit competitia. Echipa lui Gica Hagi a pierdut in Olanda, meciul cu Vitesse, scor 1 la 3. Dragus a inscris singurul gol al echipei romanesti. Pentru olandezi, au marcat Matavz, Linssen si Beerens. In mansa tur, la Ovidiu, echipele au remizat, scor 2 la 2.