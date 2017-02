Fed Cup. Belgia s-a impus la Bucuresti. Nationala Romaniei de tenis a pierdut duelul cu Belgia - VIDEO

Dupa ce, ieri, Monica Niculescu si Sorana Carstea au pierdut meciurile, astazi, in a treia partida, Irina Begu a reprezentat nationala Romaniei. Ea a cedat, dramatic, in fata unei tenismene din Belgia. Romancele au castigat, apoi, meciul de dublu, si au adus punctul de onoare. Belgia s-a calificat in play-off-ul de promovare in prima Grupa Mondiala Fed Cup. Romania va juca la barajul de mentinere in Grupa a 2-a, pe 22-23 aprilie. Simona Halep nu a evoluat, fiind accidentata.