Fed Cup. Irina Begu, invinsa de Mertens; Romania - Belgia 0-3. Romancele vor juca pentru mentinerea in Grupa Mondiala II

Irina Begu (29 WTA) a pierdut, dupa doua ore si 52 de minute, un meci foarte disputat, in care a avut numeroase sanse de a obtine victoria.

Begu a dominat primul set, pe care l-a inceput cu break si apoi s-a desprins la 2-0, ratand trei mingi de 3-0. Romanca si-a pastrat avantajul break-ului pana la final, castigand setul in 44 de minute, cu 6-3.

Mertens a castigat contra serviciului in chiar ghemul de debut al actului secund, dar Begu a restabilit egalitatea cu un break la zero. Romanca si-a facut serviciul si a condus ostilitatile, avand doua sanse de a se desprinde la 4-2, dar nu a reusit sa profite de ele. La 5-4, dupa un ghem luat la zero a intervenit o relaxare in jocul Irinei, de care a profitat Mertens (83 WTA), care si-a adjudecat setul cu 7-5, dupa trei ghemuri consecutive.

In decisiv, belgianca a inceput cu break, iar apoi a facut 2-0, Begu ratand patru mingi de break. Irina Begu a reusit sa reechilibreze jocul si a preluat conducerea cu 3-2, dar apoi a aparut o noua cadere in jocul romancei, la 30-0 pe serviciul adversarei, care a reusit 11 puncte la rand si s-a desprins la 5-3. Begu a luptat pentru fiecare punct si a reusit o revenire incredibila, la 5-5, dupa o dubla greseala a belgiencei. Mertens a fortat pe serviciul Irinei si a reusit un nou break, obtinand victoria dupa ce Begu a salvat trei mingi de meci.

Irina Begu a reusit 3 asi in acest meci, fata de 5 ai adversari, si a facut 10 duble greseli, spre deosebire de cele 5 ale belgiencei. Irina a transformat doar 5 mingi de break din 17 oportunitati (29%), iar Mertens 5 din 9 (55%).

Romanca a fost mai buna la capitolul winners (lovituri direct castigatoare), 39-31, dar a avut si foarte multe erori nefortate (37-35).

Ambii capitani-nejucatori, Ilie Nastase, respectiv Dominique Monami, au procedat la schimbari inaintea primului meci de simplu de duminica, Irina Begu inlocuind-o pe Monica Niculescu, iar Mertens pe Yanina Wickmayer. Aceasta a fost prima confruntare dintre Begu si Mertens.

Sambata, Kirsten Flipkens a invins-o pe Monica Niculescu in doua seturi, cu 6-3, 6-4, iar Yanina Wickmayer a trecut in trei seturi de Sorana Cirstea, cu 7-6 (4), 5-7, 7-5.

In ultimul meci de simplu ar urma sa se infrunte Sorana Cirstea si Kirsten Flipkens, iar la dublu Irina Begu si Patricia Tig vor da piept cu Elise Mertens si Maryna Zanevska.

Belgia va juca baraj pentru promovarea in Grupa Mondiala a Fed Cup, iar Romania va juca unul de mentinere in Grupa Mondiala II, pe 22-23 aprilie.

Romania si Belgia s-au mai infruntat de trei ori pana acum in Cupa Federatiei, Belgia invingand de fiecare data: in 1975 a fost 2-0, la Aix-en-Provence (Franta), in sferturile Grupei Mondiale, iar in 1995, Belgia s-a impus cu 2-1 si apoi cu 3-0, in decurs de trei zile, la Murcia, in Grupa I valorica a zonei Europa-Africa a competitiei.

Meciul cu Belgia a consemnat debutul lui Ilie Nastase in postura de capitan nejucator al echipei Romaniei.