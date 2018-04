FED CUP Romania 2-0 Elvetia. Victorie entuziasmanta a Irinei Begu. Prima reactie dupa victoria cu Bacszinsky - FOTO

Daca Halep a avut nevoie de trei seturi pentru a se impune, Begu a castigat in doua seturi de o maniera entuziasmanta. Este a treia victorie a Irinei in sala de la Cluj. La finalul partidei cu Bacszinsky, Begu a tinut sa multumeasca inca o data publicului clujean pentru sustinere.



"A fost un meci greu din punct de vedere emotional. Am inceput mai greu, dar pe parcurs am simtit mult mai bine mingea. Vreau sa va multumesc pentru aceste momente speciale. Este atat de frumos sa joci in fata unui public atat de numeros", a declarat Irina Begu dupa partida cu Bacszinsky.