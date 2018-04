FED CUP Romania 3-1 Elvetia. Romania e in Grupa Mondiala I a Fed Cup, dupa victoria Simonei Halep de azi. Sorana si Miki Buzarnescu, invinse la dublu

UPDATE | Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu au pierdut meciul de dublu cu scorul de 6-0, 0-6, 6-10.



UPDATE | Elvetia revine incredibil dupa ce a pierdut primul set la zero si castiga in super tie-break in setul 3. Golubic si Teichmann au castigat setul secund cu 6-0.



UPDATE | Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu se impun categoric in primul set cu Viktorija Golubic si Jil Teichmann, scor 6-0.

Simona Halep - Patty Schnyder 6-2, 6-1



Set 2

6-1 Simona Halep castiga in doua seturi! Romania e in Grupa Mondiala a Fed Cup/3-0 Simona Halep duce scorul la 3-0. Se prefigureaza victoria ce ne duce in Grupa Mondiala. Meciul 4 de simplu nu s-ar mai juca in acest caz.1-0 Trei break-uri reusite in primul set de Simona. Halep incepe si setul secund cu un break.



Set 1

6-2 Halep castiga primul set! Romania, la un singur pas de Grupa Mondiala a Fed Cup.5-2 Halep, la un singur game de castigarea primul set.4-2 Game important castigat de Schnyder.2-1 Halep pare sa controleze fara probleme confruntarea cu experimentata Schnyder.1-0 Simona Halep castiga primul game al meciului.



UPDATE | Decizie neasteptata luata de elvetieni. Timea Bacsinszky nu va mai juca impotriva Simonei Halep in primul meci al zilei. Cea mai bine clasata jucatoare a elvetienilor a fost inlocuita cu Patty Schnyder.



Romania conduce cu 2-0 dupa victoriile obtinute sambata de Simona Halep si Irina Begu. Tot cele doua jucatoare vor evolua si astazi.

Primul meci este cel al Simonei Halep cu Timea Bacsinszky, cu incepere de la ora 12:00. Cele doua echipe au decis in ultimul moment ca daca Halep va castiga aceasta partida, iar Romania va conduce cu 3-0, cel de-al patrulea meci de la simplu nu se va mai juca. Astfel, se va trece direct la partida de dublu, unde componenta echipelor s-ar putea schimba.



Duminica, incepand cu 12:00



Simona Halep (1 WTA) - Timea Bacsinszky (46 WTA)Irina Begu (38 WTA) -Viktorija Golubic (11A WTa)Irina Begu/Simona Halep - Patty Schnyder/Jil Teich.