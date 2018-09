Federatia Moldoveneasca de Fotbal se va adresa la FIFA in cazul jucatorului echipei PSG, Virgiliu Postolachi - VIDEO

Razvan BURLEANU, PRESEDINTELE FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL: "Colegii nostri din Moldova trag de el ca sa joace pentru nationala Moldovei. Ne asteptam ca va trebui sa intram intr-o procedura juridica, la nivel de FIFA. Noi vom face tot ceea ce ne sta in putere pentru ca Virgiliu sa joace pentru Romania."

Razvan Burleanu a afirmat ca Virgiliu Postolachi vrea sa joace pentru Romania. Recent, fotbalistul lui PSG a obtinut cetatenia romana. In acest an, el a primit mai multe convocari la selectionata Moldovei, pe care, insa, le-a refuzat.

Postolachi, in varsta de 18 ani, evolueaza pentru echipa a doua a parizienilor. Asta desi, in vara, a jucat cateva amicale pentru formatia de baza si a marcat un gol superb in poarta lui Atletico.