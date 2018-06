Federer Stuttgart ar putea reveni pe primul loc in topul mondial. Tenismenul elvetian l-a invins pe germanul Rudolf Molleker - VIDEO

Dupa doua luni si jumatate de absenta, Roger Federer a revenit pe iarba, la turneul de la Stuttgart, si a intrat greu in ritmul meciului. Elvetianul a cedat primul set, scor 3 la 6. Jocul lui Federer a fost, insa, la un alt nivel, in restul partidei.

Acesta a facut de 4 ori break in seturile 2 si 3. Federer s-a impus cu 6 la 4 si 6 la 2 si s-a calificat in sferturi de finala.

Federer nu a mai castigat pana acum trofeul de la Stuttgart. El va reveni pe primul loc in topul mondial daca va ajunge pana in finala. S-a calificat in etapa urmatoare si campionul din 2017, francezul Lucas Pouille.

Acesta l-a invins pe germanul Rudolf Molleker, scor 6 la 3 si 6 la 4.