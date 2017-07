Fenerbahche, lotul careia valoreaza aproape 90 de milioane de euro, a fost umilita de o nou-promovata din Campionatul Romaniei - VIDEO

Ajunsa in Liga 1, formatia din Colentina, cu un lot in valoare de aproximativ 5 milioane de euro, a facut show in prima repriza. Romanii au inscris de 3 ori. Cu fotbalisti titrati precum Van Persie sau Valbuena, Fenerbahce nu a putut face nimic in prima parte a jocului. Turcii au revenit in partea secunda si au inscris de 2 ori, insa nu au putut evita infrangerea. Juventus Bucuresti s-a impus cu 3 la 2.