Garbine Muguruza este noua campioana la Wimbledon. Tenismena spaniola a invins-o pe Venus Williams, in ultimul act - VIDEO

Roger Federer, numarul 5 mondial, nu a avut un meci usor in fata cehului Tomas Berdych, care e pe locul 15 in top. S-a dus o lupta incinsa in primele doua seturi, si a fost nevoie de tiebreak. Federer s-a impus de fiecare data, iar in setul 3 a jucat si mai bine. 6 la 4 pentru tenismanul elvetian, care merge in finala.

Astfel, Federer s-a apropiat la un pas de un record imens. El poate deveni primul tenisman din istorie care castiga de 8 ori turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Va incerca sa il incurce croatul Marin Cilic.

Acesta s-a calificat in finala dupa o victorie in patru seturi in fata americanului Sam Querrey. Cilic va juca, in premiera, in finala, la Wimbledon. Campionul se va imbogati cu 2 milioane 200 de mii de lire sterline, iar finalistul va incasa de 2 ori mai putin.