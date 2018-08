Fernando Alonso se retrage din Formula 1. Dublul campion a anuntat ca acest sezon este ultimul pentru el in cadrul turneului - VIDEO

"Am avut momente bune, unele - de neuitat, altele – foarte rele. Am evoluat impreuna impotriva unor adversari incredibili. Tu ai jucat cu mine si eu am invatat cum sa joc cu tine."

Fernando Alonso, aflat la al 17-lea sezon in Formula 1, a anuntat ca are nevoie de noi provocari in cariera. Pentru o despartire mai frumoasa, pilotul spaniol al echipei McLaren a pregatit un videoclip, adresat Formulei 1 pe care l-a filmat in propriul muzeu.

"Pot doar sa-ti fiu recunoscator - tie si oamenilor care fac parte din tine, pentru ca m-ai facut sa cunosc atat de multe culturi, traditii si limbi, oameni fabulosi si pentru ca ai fost in viata mea. Stiu ca ma iubesti si fii sigura ca si eu te iubesc."

Fernando Alonso a fost campion in Formula 1, in 2005 si 2006, in componenta echipei Renault. Spaniolul a concurat, in acest an, si in Le Mans, si a castigat celebra cursa din prima incercare. Astfel, Alonso este la un pas de a cuceri asa-numita Tripla Coroana in sporturile cu motor. Pentru asta el ar trebui sa castige si cursa de la Indianapolis.