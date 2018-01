Festival de goluri al echipei Paris Saint-Germain, in Campionatul Frantei. PSG a surclasat formatia Dijon - VIDEO

Paris Saint-German s-a distrat cu gruparea Dijon, in etapa cu numarul 21 a ligii franceze, iar Neymar a fost vedeta serii. Brazilianul a reusit asa-numitul poker cu doua goluri din joc, unul din penalty si inca unul din lovitura libera.

Doua goluri in poarta oaspetilor a inscris aseara argentinianul Di Maria, jucator dorit de FC Barcelona.

Cavani si Mbappe au mai punctat, cate o data. PSG a umilit formatia Dijon, scor 8 la 0, si a ajuns la un numar incredibil de 67 de goluri marcate in editia curenta a campionatului francez.

Parizienii conduc in Ligue 1, cu 56 de puncte. Olympique Lyon este la 11 puncte in spate, dupa victoria de aseara in meciul cu Guingamp, scor 2 la 0. Fekir si Aouar au marcat cate un gol.

Duminica, Lyon va da piept cu PSG, in meci direct.