Candidatura nord-americana a castigat in fata celei a Marocului. Federatia Moldoveneasca de Fotbal, de asemenea a sustinut SUA, Canada si Mexic. SUA au mai gazduit mondialul in 1994, Mexic in 1970 si 1986, in timp ce pentru Canada este o premiera. Editia din 2022 se va desfasura in Qatar.