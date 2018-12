Final de cariera pentru Cristina Neagu? Vestea TERIBILA primita de vedeta Romaniei

Fara Neagu, Romania intalneste vineri Rusia in semifinalele EHF EURO din Franta. Cea mai buna jucatoare din lume a primit un verdict crunt din partea medicilor: o ruptura a ligamentelor incrucisate, ceea ce inseamna o perioada de recuperare de cel putin 6 luni.

Cristina Neagu nu e la prima accidentare grava din cariera. Specialistul care a ajutat-o sa treaca peste ruptura din 2013 i-a transmis un mesaj.

"Imi pare rau de Cristina Neagu,. Am facut recuperarea cu ea in 2013, stiu cat de mult a muncit ca sa revina puternica. Atunci era accidentata la genunchiul stang din cate imi amintesc, acum pare ruptura de ligamente la genunchiul drept. Sper sa ma insel, dar ma indoiesc", a scris Rostick Betdistrict.

In 2013, Neagu s-a operat in SUA si a lipsit un an si cateva luni de pe teren.

