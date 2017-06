Final de drum pentru campioana europeana Portugalia, la Cupa Confederatiilor. Lusitanii au fost invinsi de Chile la penalty-uri - VIDEO

A fost 0 la 0 dupa 120 de minute de joc si s-a ajuns la penalty-uri. Chilienii le-au executat impecabil. Nu si portughezii. Pentru ei, seria loviturilor de departajare a fost un dezastru. Quaresma, Moutinho si Nani au fost blocati de portarul Claudio Bravo. Chile s-a impus cu 3 la 0 in serie si s-a calificat in finala.

Claudio BRAVO, PORTAR NATIONALA CHILE: “A fost un duel foarte echilibrat dintre două echipe foarte importante.”

Jose FONTE, FUNDAS NATIONALA PORTUGALIEI: “Nu putem acuza pe nimeni de lipsă de atitudine. Am jucat la maxim, cu toţii, iar loteria penalty-urilor a fost foarte scurtă.”



In aceasta seara, in cealalta semifinala a Cupei Confederatiilor, Germania se va duela cu Mexic, in orasul Soci.