Final de drum pentru toate echipele moldovenesti in Europa League. Zaria Balti si Petrocub Hancesti au fost la un pas de calificarea in turul 2 preliminar, in timp ce Milsami a fost umilita la Bratislava - VIDEO

Zaria a remizat aseara, scor 1 la 1, in meciul cu Gornik. Chiar si asa, baltenii au fost eliminati, dupa ce in Polonia au cedat cu 0 la 1. Zaria a fost la doar 5 minute distanta de prelungiri. Gazdele au deschis scorul inca in debutul partidei, insa oaspetii au egalat in minutul 85 si au anulat sansele baltenilor la calificare.

La un pas de turul 2 preliminar a fost si Petrocub. Dupa remiza de acasa, scor 1 la 1, formatia din Hancesti a cedat aseara in deplasare in fata celor de la Osijek cu 1 la 2. Croatii au deschis scorul dupa un sfert de ora de joc, insa Petrocub a egalat imediat dupa golul din penalty al lui Ambros.

Osijek a mai inscris o data in partea secunda si au smuls victoria. Tot ieri, Milsami a fost umilita in deplasare de Slovan Bratislava. Orheienii au cedat aseara cu 0 la 5. In suma celor doua meciuri, Milsami a fost invinsa cu scorul general de 2 la 9.