Final de sezon de vis pentru Oleg Reabciuk. Fundasul nationalei Moldovei a cucerit aseara alaturi de FC Porto B trofeul Premier League International Cup - VIDEO

Oleg Reabciuk si colegii sai de la FC Porto B au avut o seara de neuitat pe faimoasa arena Emirates. Echipa fundasului moldovean a triumfat in finala turneului amical Premier League International Cup in fata echipei a doua de la Arsenal, scor 1 la 0.

Gruparea din Portugalia a inscris un gol magic inca in minutul 10. Atat Arsenal, cat si Porto au mai avut ocazii de a inscrie, insa scorul a ramas neschimbat. Imediat dupa fluierul final, FC Porto B a sarbatorit trofeul alaturi de fani, ca mai apoi Reabciuk si colegii sai sa dea tonul distractiei in vestiar.

Astfel, echipa lui Reabciuk si-a aparat titlul in Premier League International Cup. In liga a doua din Portugalia, FC Porto B mai are de disputat un singur meci. In acest moment, formatia fundasului moldovean ocupa locul 7 in clasament.