Final de sezon. Presedintele Federatiei Moldovenesti de Fotbal: "Nu a fost ca in ultimele 3 sezoane, dar a fost interesant" - VIDEO

Pavel CEBANU, PRESEDINTE FMF: "Nu a fost ca in ultimele 3 sezoane. Nu s-a decis soarta campioanului in ultima etapa, chiar in Meciul de Aur, dar a fost foarte interesant, atat in partea de sus a clasamentului, cat si jos. Totul s-a hotarat in ultimele doua etape."

Sezonul intermediar din Divizia Nationala s-a disputat in 18 etape, iar Sheriff Tiraspol a reusit sa-si apere titlul. Podiumul a fost completat de Milsami si Petrocub. Ultima etapa a campionatului a adus rezultate surprinzatoare, dar si incidente.

Partida dintre Dinamo-Auto si Dacia a inceput cu 10 minute mai tarziu, lucru interzis pentru o etapa finala. Lupii galbeni au cedat in meci, iar Dinamo-Auto a evitat retrogradarea gratie victoriei. Presedintele FMF a declarat ca o comisie speciala va investiga meciul.

Pavel CEBANU, PRESEDINTE FMF: "Fiecare este educat cu cei 7 ani de acasa. Nu poate fi unul mai destept decat ceilalti 10. Vor fi comisii, dar cel mai important ca Dumnezeu vede si nu lasa sa treaca asa momentele astea."

Din 2018, campionatul Moldovei se va disputa dupa sistemul primavara-toamna. Sezonul urmator va incepe in luna martie.