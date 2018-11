Final frumos pentru Zimbru: s-a impus in fata Petrocubului, in ultima etapa a Diviziei Nationale - VIDEO

Dupa un sezon relativ modest, Zimbru Chisinau s-a dezlantuit pe final de an. Galben-verzii au obtinut 6 victorie consecutive. Astazi, galben-verzii s-au impus cu scorul de 0 la 1 in fata celor de la Petrocub. Eroul meciului a devenit camerunezul Marius Obekop care a marcat unicul gol al partidei in minutul 18.

In ciuda unui final de sezon grozav, cei de la Zimbru nu au reusit calificarea in cupele europene. Cel putin prin intermediul Campionatului. Galben-verzii mai sunt in carti pentru castigarea cupei, performanta care le-ar permite prezenta in calificarile pentru Europa League.

Petrocub termina al doilea sezon consecutiv pe locul 3. De asemena gruparea din Hancesti, ofera cel mai bun marcator al sezonului, Vladimir Ambros cu 12 goluri marcate.

Astazi s-au jucat si alte 3 meciuri din ultima etapa a Diviziei Nationale. Sfantul Gheorghe a cedat pe teren propriu cu scorul de 1 la 2 in fata Sperantei Nisporeni. Sheriff si-a confirmat suprematia si in fata echipei Zaria Balti. Tiraspolenii s-au impus cu scorul de 0 la 2, in timp ce Dinamo-Auto s-a impus in fata vice-campioanei, Milsami Orhei, cu scorul de 0 la 1.