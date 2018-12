Finala Cupei Libertadores: Echipa River Platea devenit noua regina a Americii de Sud - VIDEO

Dupa o serie de amanari, s-a jucat finala Copei Libertadores. Noua regina a Americii de Sud a devenit echipa River Plate. Aseara, in duelul decisiv contra rivalilor de la Boca Juniors, alb-rosii s-au impus cu scorul de 3 la 1. Dupa un meci echilibrat, River s-a dezlantuit in prelungiri, marcand doua goluri in ultimele 10 minute.