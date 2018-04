Finala de vis, in Cupa Angliei. Chelsea va da piept cu Manchester United, in ultimul act al competitiei - VIDEO

Chelsea a prestat un joc ofensiv impresionant, in cea de-a doua semifinala a Cupei Angliei, pe Wembley. Discipolii lui Antonio Conte au irosit cateva ocazii imense de gol, iar in debutul reprize secunde au deblocat tabela de scor. Giroud s-a distrat cu defensiva adversa.

Conte a facut apoi o schimbare inspirata. Morata a intrat pe teren in locul lui Giroud, iar mutarea a avut un impact imediat. Dupa doar 2 minute, spaniolul a inscris golul de 2 la 0.

Chelsea s-a calificat in finala Cupei Angliei, unde va da piept cu Manchester United. Meciul decisiv va avea loc tot pe Wembley, pe 19 mai. La moment, Chelsea are 7 trofee in palmares, in timp ce Manchester United a cucerit cupa de 12 ori si poate egala recordul lui Arsenal, care are 13 trofee.