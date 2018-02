Falcao a deschis scorul dupa un sfert de ora de joc. Monaco a continuat asediul, iar in minutul 30 atacantul columbian a semnat dubla. Monpellier nu a reusit sa mai inscrie, iar Monaco s-a calificat in finala Cupei Frantei. In ultimul act al competitiei, monegascii vor intalni formatia PSG.