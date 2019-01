Finala dupa finala pentru Simona Halep la Australian Open. Romanca, numarul 1 mondial, a invins-o lejer pe Venus Williams: urmeaza sa joace cu Serena - VIDEO

Romanca Simona Halep se confrunta in acest an la Australian Open, cu surorile Williams. Pe cea mare, pe Venus, a batut-o astazi. Numarul 1 mondial a controlat cu autoritate partida in fata americancei. A avut un serviciu excelent si a decis ritmul cu multe lovituri de rever superbe. Primul set a fost o demonstratie de forta facuta de Halep care s-a impus cu 6 la 2.

Setul doi a debutat cu un break si a adus al saselea game consecutiv pentru Halep. Venus s-a trezit in game-ul urmator si a izbutit re-break-ul pentru a ramane in meci. Insa doar atat, a fost egalitate, la 3 la 3, iar apoi romanca a castigat urmatoarele 3 game-uri inchizand meciul cu 6 la 3.

Simona HALEP, TENISMENA: “A fost un meci superb, cred ca este cea mai buna partida a mea de pana acum. Sunt foarte bucuroasa de faptul cum am jucat. Este mereu o mare provocare sa joci in fata surorilor Williams si de asta am fost foarte motivata astazi. ”

Pentru Halep urmeaza marele meci din optimi cu Serena Williams. La randul sau, americanca a trecut in runda a treia de ucraineanca Diana Yastremska, scor 6 la 2 si 6 la 1.