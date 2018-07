Finalul unei ERE? Sanse mici pentru Cristiano Ronaldo si Leo Messi sa castige Balonul de Aur! Cei 5 candidati din semifinalele Mondialului

Din 2008 nu a existat alt castigator al Balonului de Aur in afara lui Cristiano Ronaldo si Lionel Messi. Urmatoarea editie pare insa sa opreasca era celor doi mari jucatori din istoria fotbalului - Leo Messi a castigat La Liga, Cristiano Ronaldo a cucerit UEFA Champions League, insa Argentina si Portugalia au iesit inca din optimi de la Cupa Mondiala din Rusia. Eliminarea Braziliei in sferturi l-a scos din calcule si pe Neymar.

Cupa Mondiala nu a fost mereu decisiva in ceea ce priveste castigatorul Balonului de Aur, insa are sanse mari sa fie in acest an. Marca scrie ca in acest moment 5 jucatori au sanse mai mari decat Ronaldo si Messi la Balonul de Aur, insa cucerirea Cupei Mondiale si o prestatie extraordinara in finala ar putea inclina balanta intr-o directie.

Cei 5 jucatori pe care ii nominalizeaza Marca sunt: Antoine Griezmann si Kylian Mbappe de la Franta, Luka Modric de la Croatia, Kevin De Bruyne de la Belgia si Harry Kane de la Anglia.