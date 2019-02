Finantatorul lui Zimbru spune ca ar putea sa vanda clubul daca nu gaseste alta solutie. Deocamdata Nicolae Ciornii sustine ca face tot ce poate ca sa gaseasca un investitor asa incat sa salveze echipa de la desfiintare - VIDEO

Nicolae CIORNAI, PATRONUL CLUBULUI ZIMBRU: “Noi cautam un investitor, inseamna ca, este vorba si despre vanzare. Scopul nostru e sa salvam clubul. Unicul lucru pe care il pot promite e ca noi vom salva academia de fotbal si echipa de tineret.”

Informatii privind problemele financiare de la Zimbru au aparut in presa acum doua zile.

Asta dupa ce mai multi jucatori de la echipa mare au comentat faptul ca patronul Nicolae Ciornii le-ar fi spus ca nu mai poate finanta echipa mare si ca fiecare trebuie sa-si caute un alt loc de munca.

Nicolae CIORNAI, PATRONUL CLUBULUI ZIMBRU: “Eu va rog sa intelegeti un lucru, timp de 27 de ani, numai eu am intretinut acest club. Dumneavoastra cunoasteti foarte bine ca eu nu am avut din asta niciun venit. Am sustinut echipa, tineretul copii. Nu e grav daca Zimbru va incepe inca o data de la zero. “

Intre timp, la auzul vestii, mai multi sustinatori ai echipei Zimbru Chisinau au lansat pe retele de socializare o campanie pe care au numit-o “Zimbru Nu Moare”. Miscarea a devenit imediat virala.

Sute de sustinatori ai celebrului club au transmis mai departe acest mesaj. Galeria galben-verzilor este vestita in toata Europa. Fanii zimbrilor, au fost primii din Moldova care si-au sustinut echipa atat la meciurile de acasa cat si in deplasare.

Cei supranumiti Oastea Fiara, au la activ deplasari in zeci de capitale europene, printre care Londra, Berlin, Budapesta sau Praga.

“ Zimbru nu poate sa nu existe atat timp cat are atat de multi oameni aproape. Indiferent cine va fi patronul echipei, clubul va exista in continuare. Pentru noi Zimbru este un mod de viata. Eu sunt aici de 7 ani si imi vad, tot aici, viitorul inca mult timp de acum inainte. “

Zimbru este cel mai vechi club din Republica Moldova care si-a pastrat existenta pana in prezent. Echipa a fost infiintata pe data de 16 mai 1947. De atunci, zimbrii au cucerit de 7 ori titlul national si de 6 ori au triumfat in Cupa Moldovei de fotbal.