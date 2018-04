Finn Dahmen, goalkeeper-ul formatiei a doua de la Mainz a devenit eroul echipei sale. Mainz era condusa cu zero la unu in prelungirile partidei. Portarul a mers in careul advers la o lovitura libera si a reusit o bijuterie de gol.

Partida dintre Mainz doi si Stuttgart doi s-a incheiat la egalitate, unu la unu.