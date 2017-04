Florin Andone a inscris in poarta celor de la Real Madrid. Atacantul roman a fost cel mai bun jucator din echipa celor de la Deportivo - VIDEO

Golul lui Florin Andone a venit in minutul 35, cand Real conducea deja cu 2 la 0. A fost a noua reusita in campionat pentru atacantul roman. La pauza galacticii conduceau deja cu 3 la 1. Morata, James Rodriguez si Vasquez au inscris pentru trupa lui Zidane.

In repriza secunda, istoria s-a repetat. Dupa ce a inscris, Andone a dat si o pasa de gol, insa reusitele lui James, Isco si Casemiro au adus victoria pentru Real.

S-a incheiat 6 la 2, iar Real Madrid continua sa fie pe locul 2 in La Liga. Lider in Campionatul Spaniei este Barcelona. Catalanii au invins formatia Osasuna, scor 7 la 1. Messi si Gomes au marcat in prima repriza. In debutul partii secunde oaspetii au incercat revenirea. Torres a inscris fantastic din lovitura libera.

Dupa golul primit, Barcelona a facut instructiune cu Osasuna. Catalanii au inscris de 5 ori in partea secunde. Astfel, Barcelona este lider in Campionatul Spaniei, la egalitate de puncte cu Real Madrid, cate 78. Totusi, galacticii au cu un meci mai putin disputat.