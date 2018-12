Florin Andone pare de neoprit. Atacantul din Romania a marcat un gol de o frumusete rara in Campionatul Angliei - VIDEO

Florin Andone a primit o pasa aproape de mijlocul terenului si s-a aruncat de unul singur intr-o lupta cu 2 adversari. Atacantul a zdrobit totul in fata sa si a marcat pentru 3 la 0. Romanul s-a transferat la Brighton in aceasta vara, insa din cauza problemelor de sanatate a lipsit in primele 3 luni. Dupa revenirea pe teren, Andone a avut nevoie doar de 4 meciul pentru a da start golurilor sale.

Prima sa reusita a venit in meciul din etapa trecuta contra lui Huddersfield, cand atacantul a marcat golul victoriei. Dupa 15 etape, Brighton se afla pe locul 10 in Premier League. Lidera campionatului, este Manchester City.

Discipolii lui Guardiola au obtinut aseara a 7-a victorie consecutiva in Premier League. Cetatenii s-au impus cu scorul de 2 la 1 in fata lui Watford.