Floyd Mayweather poate deveni cetatean rus. Pugilistul american deja isi cauta casa in Rusia si a investit intr-o afacere din domeniul bancar - VIDEO

Floyd MAYWEATHER, BOXER: "Am discutat cu echipa mea din Rusia si abia astept sa obtin cetatenia rusa. Astazi am avut oportunitatea de a merge si a vedea un imobil aici. Imi caut o noua casa in Rusia, dar e nevoie de timp pentru asta."

Boxerul a castigat in 2017 aproximativ 300 de milioane de dolari pentru lupta cu Conor McGregor. In noiembrie 2016, Floyd Mayweather si-a deschis o academie de box la periferia orasului Moscova.

Totodata, pugilistul a venit cu ideea ca lupta impotriva lui McGregor sa se desfasoare in capitala Rusiei, insa organizatorii nu au acceptat. Floyd Mayweather a disputat in cariera sa de boxer 50 de lupte si le-a castigat pe toate.